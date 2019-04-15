"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся в топ-4

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"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся в топ-4

В рамках 34-го тура АПЛ "Арсенал" минимально переиграл "Уотфорд".

Благодаря победе "канониры" поднялись на четвертое место, но при этом они имеют одинаковое количество очков с "Челси".

"Уотфорд" - "Арсенал" 0:1

Гол: Обамеянг, 10 - 0:1

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Мазина (Сема, 86), Кэткарт, Фемения (Саксесс, 59), Дукуре, Капу, Хьюз, Кабаселе, Дини, Грэй.

"Арсенал": Лено, Мустафи, Мавропанос (Гендузи, 59), Косьельни, Монреаль, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 68), Ивоби, Джака, Торрейра (Озил, 46), Мхитарян, Обамеянг.

Предупреждения: Капу (54), Хьюз (86).

Удаление: Дини (11).

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