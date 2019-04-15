"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся в топ-4
В рамках 34-го тура АПЛ "Арсенал" минимально переиграл "Уотфорд".
Благодаря победе "канониры" поднялись на четвертое место, но при этом они имеют одинаковое количество очков с "Челси".
"Уотфорд" - "Арсенал" 0:1
Гол: Обамеянг, 10 - 0:1
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Мазина (Сема, 86), Кэткарт, Фемения (Саксесс, 59), Дукуре, Капу, Хьюз, Кабаселе, Дини, Грэй.
"Арсенал": Лено, Мустафи, Мавропанос (Гендузи, 59), Косьельни, Монреаль, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 68), Ивоби, Джака, Торрейра (Озил, 46), Мхитарян, Обамеянг.
Предупреждения: Капу (54), Хьюз (86).
Удаление: Дини (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14