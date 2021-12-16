"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛ

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"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вошел в топ-4 АПЛФото: твиттер АПЛ

В рамках 17-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом".

Благодаря победе "канониры" поднялись на четвертое место и сместили "Вест Хэм" на пятую позицию.

"Арсенал" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Мартинелли, 48 - 1:0, Смит-Роу, 87 - 2:0

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Сака, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 66), Ляказетт (Нуну Тавареш, 88), Мартинелли (Нкетиа, 82).

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лансини (Бенрахма, 76), Соучек, Райс, Форнальс (Эшби, 84), Антонио, Боуэн.

Удаление: Цоуфал (67).     


"Брайтон" - "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Саисс, 45 - 0:1

"Брайтон": Санчес, Лэмпти, Берн, Велтман, Кукурелья, Модер, Биссума (Лаллана, 84), Мвепу (Ричардс, 84), Марч, Троссард, Коннолли (Мак Аллистер, 61).

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Хван Хи Чхан (Траоре, 16; Фабиу Силва, 90), Тринкау (Дендонкер, 90).


"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" 2:2

Голы: Заа, 2 - 1:0, Уорд-Проуз, 32 - 1:1, Броя, 36 - 1:2, Айю, 65 - 2:2

"Кристал Пэлас": Батленд, Уорд, Томкинс (Андерсен, 81), Гехи, Митчелл, Куяте (Бентеке, 64), Хьюз, Галлахер, Айю (Олисе, 75), Заа, Эдуар.

"Саутгемптон": Кабальеро, Ливраменто, Войнович, Салису, Уокер-Питерс, Смоллбоун (Дженепо, 70), Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Уолкотт, 82), Броя (Лонг, 70).

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Комментарии

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