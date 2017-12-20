"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка лиги
"Арсенал" в 1/4 финала Кубка лиги встретился с "Вест Хэмом". Совсем недавно команды играли в АПЛ, и "молотобойцы" сумели сдержать натиск команды Венгера, отстояв ничью 0:0. Теперь же им предстояло сразиться в Кубке. Французский специалист выпустил на поле ближайший резерв, так как у "Арсенала" сейчас очень плотный график игр, проводить матчи приходится каждые 2-3 дня, к тому же уже в пятницу "канониров" ждет противостояние с "Ливерпулем". В этом был шанс для команды Дэвида Мойеса, однако "Вест Хэм" им не воспользовался.
"Молотобойцы" приехали на "Эмирейтс" только отбиваться, они с первых минут окопались у своих ворот, практически не переходя центр поля, "Арсенал" же постоянно владел мячом на чужой половине поля, но пройти сквозь массированную оборону соперника не мог.
Ударов в игре не было, не говоря уже об опасных моментах, зрители откровенно скучали, наблюдая за перетасовками "канониров" около чужой штрафной. Лишь в концовке тайма игроки "Вест Хэма" потеряли концентрацию, чем тут же воспользовались хозяева поля. Сначала мог забить Уолкотт, когда его оставили одного в штрафной "молотобойцев", но Тео не попал в створ после навеса Колашинаца, однако уже через минуту счет на табло все же изменился. Коклен навесил на правый край штрафной, откуда Дебюши сделал скидку в центр на линию вратарской, там Уэлбек не суме пробить головой в борьбе с защитниками, однако мяч остался у нападающего, который со второй попытки с метра расстрелял ворота. Это был первый удар в створ в этой игре. Больше попаданиями по воротам команды в отчетном матче зрителей не обрадовали.
Второй тайм был еще скучнее, чем первый. "Вест Хэму" необходимо было раскрываться и большими силами идти вперед, но "молотобойцы" продолжали действовать инертно в атаке (один единственный их неточный удар был со стандарта), "Арсенал" же свое дело сделал в первом тайме, поэтому вторую половину провел в пешеходном темпе. Но даже в такой спокойной игре форвард "канониров" Жиру получил травму, дернув заднюю поверхность бедра, а на последней минуте еще одну травму получил Коклен. "Арсенал" победил "Вест Хэм" в очень вялой игре, но при этом лишился из-за травм двух игроков. Два француза теперь наверняка пропустят предстоящую игру против "Ливерпуля".
"Арсенал" – "Вест Хэм" 1:0
Гол: Уэлбек, 43 – 1:0
"Арсенал": Оспина, Дебюши, Холдинг, Чемберс, Уиллок (Шиф, 87), Коклен (Да Силва, 90), Эльнени, Колашинац, Уолкотт, Уэлбек, Жиру (Нельсон, 77).
"Вест Хэм": Харт, Огбонна, Крессуэлл (Кэролл, 65), Рид, Коллинс, Масуаку, Райс, Обиянг, Квина (Арнаутович, 83) , Айю, Чичарито (Сахо, 65).
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Арсенал" – "Вест Хэм" - 1:0 (обзор) | http://soccernews.ru
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