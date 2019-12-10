"Арсенал" обыграл "Вест Хэм", прервав 9-матчевую серию без побед

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде одержал волевую победу над "Вест Хэмом". "Канониры" пропустили в первом тайме от Огбонны, но во втором тайме победу лондонцам принесли голы Мартинелли, Пепе и Обамеянга.

Таким образом, "Арсенал" прервал 9-матчевую серию без побед во всех турнирах.

"Арсенал" поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. "Вест Хэм" остался на 16-й позиции.

"Вест Хэм" – "Арсенал" - 1:3 (1:0)

Голы: Огбонна, 38 - 1:0, Мартинелли, 60 - 1:1, Пепе, 66 - 1:2, Обамеянг, 69 - 1:3

"Арсенал": Лено, Чемберс, Тирни (Колашинац, 29), Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра, Пепе, Озил, Мартинелли, Обамеянг

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