"Арсенал" обыграл "Вест Хэм", прервав 9-матчевую серию без побед
В матче 16-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде одержал волевую победу над "Вест Хэмом". "Канониры" пропустили в первом тайме от Огбонны, но во втором тайме победу лондонцам принесли голы Мартинелли, Пепе и Обамеянга.
Таким образом, "Арсенал" прервал 9-матчевую серию без побед во всех турнирах.
"Арсенал" поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. "Вест Хэм" остался на 16-й позиции.
"Вест Хэм" – "Арсенал" - 1:3 (1:0)
Голы: Огбонна, 38 - 1:0, Мартинелли, 60 - 1:1, Пепе, 66 - 1:2, Обамеянг, 69 - 1:3
"Арсенал": Лено, Чемберс, Тирни (Колашинац, 29), Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра, Пепе, Озил, Мартинелли, Обамеянг
Не пропустите: "Арсенал" определил основного кандидата на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 декабря
-
Клопп высказался о решающем матче Лиги Чемпионов с "Ред Булл Зальцбург"
-
"Реал" может отозвать Лунина из аренды в "Вальядолиде"
-
1
Матч "Барселона" - "Реал" обслужит арбитр, который дважды удалял Рамоса
-
Неймар показал, как он справляется с холодом в Париже
-
"Арсенал" обыграл "Вест Хэм", прервав 9-матчевую серию без побед
-
1
Фирпо: "Возможно, Месси будет делать хет-трики даже в 38 лет"
-
1
Легенда "Ливерпуля" рассказал, как он сходил на гей-парад
-
1
"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Барселоны"
-
Конте высказался о предстоящем матче "Интера" с "Барселоной"
-
"Васко да Гама" нацелился на защитника "Зенита"
-
"Монако" опубликовал специальный ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
-
Семак высказался о санкциях, наложенных WADA на Россию
-
Вальверде рассказал, почему Месси не сыграет с "Интером"
-
Основной вратарь "Локомотива" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Карпин оценил шансы "Ростова" догнать "Зенит"
-
"Бавария" готова заплатить 50 миллионов евро за игрока "Шахтера"
-
"Наполи" определился с преемником Анчелотти
-
Мбаппе совместно с Nike представил свою первую коллекцию одежды
-
1
Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9