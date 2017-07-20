"Арсенал" оценивает Чемберса в 22,5 миллиона евро
Лондонский "Арсенал" готов продать защитника Калума Чемберса, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "канониры" намерены выручить от продажи 22-летнего бека 22,5 миллиона евро.
Ранее "Кристал Пэлас" предлагал за Чемберса 18 миллионов евро, однако "Арсенал" ответил отказом.
Стоит отметить, что "Арсенал" купил Чемберса летом 2014 года именно за 18 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24