"Арсенал" одержал 11-ю победу подряд

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"Арсенал" одержал 11-ю победу подряд

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" на выезде обыграл "Спортинг" со счетом 1:0.

Эта победа стала 11-й подряд для лондонского клуба во всех турнирах. Подобная серия является лучшей для клуба с 2007 года. Тогда "канониры" выиграли 12 поединков кряду.

В следующем матче "Арсенал" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас" в рамках чемпионата Англии.

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