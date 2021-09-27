"Арсенал" одержал 600-ю победу в АПЛ. Это третий результат в истории

Фото твиттер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" выиграл свой 600-й матч в рамках английской Премьер-лиги.

Юбилейной для "канониров" стала победа над "Тоттенхэмом" (3:1) в воскресном дерби Северного Лондона.

Как сообщает BBC, по этому показателю "Арсенал" занимает третье место в истории АПЛ.

Впереди столичной команды только "Челси" (601) и "Манчестер Юнайтед" (691).

Не пропустите: Сака установил рекорд северолондонского дерби. | http://soccernews.ru