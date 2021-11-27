"Арсенал" одержал домашнюю победу над "Ньюкаслом" и вплотную приблизился к топ-4 АПЛ

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"Арсенал" одержал домашнюю победу над "Ньюкаслом" и вплотную приблизился к топ-4 АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" на своём полке взял верх над "Ньюкаслом".

"Канониры" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Букайо Сака и Габриэля Мартинелли.

"Арсенал" – "Ньюкасл" - 2:0

Голы: 1:0 – 56 Сака, 2:0 – 66 Мартинелли.

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Мартинелли, 64), Смит-Роу, Партей (Эль-Ненни, 85), Эдегор, Локонга, Обамеянг (Ляказетт, 76).

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Фрэйзер, Ритчи (Альмирон, 67), Сен-Максимен, Шелви (Хэйден, 89), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон (Мерфи, 67).

Благодаря победе "Арсенал" догнал в турнирной таблице АПЛ "Вест Хэм", идущий на четвёртом месте. Команда Микеля Артеты уступает конкуренту только по дополнительным показателям. Что касается "Ньюкасла", то они остаются на последней строчке.

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