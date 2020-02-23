"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном" в АПЛ
В матче 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" победил "Эвертон" со счетом 3:2. "Канониры" первыми пропустили гол, после чего вышли вперед, но затем позволили сопернику сравнять счет. Победу лондонскому клуб принес гол Пьера-Эмерика Обамеянга.
Благодаря победе "Арсенал" поднялся на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги Европы на четыре очка. "Эвертон" опустился на 11-ю позицию.
"Арсенал" – "Эвертон" - 3:2 (2:2)
Голы: Кэлверт-Льюин, 1 - 0:1, Нкетиа, 27 - 1:1, Обамеянг, 33 - 2:1, Ришарлисон, 45 - 2:2, Обамеянг, 46 - 3:2
"Арсенал": Лено, Колашинац (Сака, 18), Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Себальос (Торрейра, 76), Озил (Гендузи, 82), Джака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг.
"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс, Сигурдссон, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 59), Ивоби (Бернард, 60), Делф (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18