"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном" в АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Арсенал" победил "Эвертон" со счетом 3:2. "Канониры" первыми пропустили гол, после чего вышли вперед, но затем позволили сопернику сравнять счет. Победу лондонскому клуб принес гол Пьера-Эмерика Обамеянга.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги Европы на четыре очка. "Эвертон" опустился на 11-ю позицию.

"Арсенал" – "Эвертон" - 3:2 (2:2)

Голы: Кэлверт-Льюин, 1 - 0:1, Нкетиа, 27 - 1:1, Обамеянг, 33 - 2:1, Ришарлисон, 45 - 2:2, Обамеянг, 46 - 3:2

"Арсенал": Лено, Колашинац (Сака, 18), Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Себальос (Торрейра, 76), Озил (Гендузи, 82), Джака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг.

"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс, Сигурдссон, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 59), Ивоби (Бернард, 60), Делф (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и вышел на 5-е место. | http://soccernews.ru