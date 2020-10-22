"Арсенал" одержал волевую победу над "Рапидом" в Лиге Европы
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы лондонский "Арсенал" на выезде обыграл венский "Рапид" со счетом 2:1. Хозяева открыли счет, отличился Таксиархис Фунтас, но затем победу "канонирам" принесли Давид Луиз и Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Рапид" Вена Австрия – "Арсенал" Лондон Англия - 1:2 (0:0)
Голы: Фунтас, 51 - 1:0, Давид Луиз, 70 - 1:1, Обамеянг, 74 - 1:2
"Арсенал": Лено, Колашинац, Давид Луиз, Соареш (Бельерин, 61), Габриэл, Сака (Тирни, 84), Эль-Ненни, Томас, Пепе, Ляказетт (Уиллок, 84), Нкетиа (Обамеянг, 61).
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