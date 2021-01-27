"Арсенал" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

Теги арсенал лондонсаутгемптон

"Арсенал" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:1. Счет в начале встречи открыл игрок "святых" Стюарт Армстронг, но вскоре равновесие восстановил Николя Пепе. На 39-й минуте "канониров" вперед вывел Букайо Сака. Во втором тайме третий гол забил Александр Ляказетт.

"Арсенал", набрав 30 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" (29) опустился на 11-ю позицию.

"Саутгемптон" – "Арсенал" - 1:3 (1:2)
Голы: Армстронг, 3 - 1:0, Пепе, 8 - 1:1, Сака, 39 - 1:2, Ляказетт, 72 - 1:3

"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Беднарек, Стивенс, Воукинс (Редмонд, 67), Диалло, Армстронг, Уорд-Проуз, Уолкотт (Нлундулу, 74), Адамс, Ингз (Уоттс, 74).

"Арсенал": Лено, Холдинг, Давид Луиз, Соареш, Бельерин, Джака, Парти (Эль-Ненни, 78), Сака, Смит-Роу (Виллиан, 72), Пепе, Ляказетт.

Не пропустите: "Арсенал" и ПСЖ могут обменяться футболистами.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник ЦСКА Дивеев забил невероятный гол на тренировке (видео)

Защитник ЦСКА Дивеев забил невероятный гол на тренировке (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов