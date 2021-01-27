"Арсенал" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:1. Счет в начале встречи открыл игрок "святых" Стюарт Армстронг, но вскоре равновесие восстановил Николя Пепе. На 39-й минуте "канониров" вперед вывел Букайо Сака. Во втором тайме третий гол забил Александр Ляказетт.

"Арсенал", набрав 30 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" (29) опустился на 11-ю позицию.

"Саутгемптон" – "Арсенал" - 1:3 (1:2)

Голы: Армстронг, 3 - 1:0, Пепе, 8 - 1:1, Сака, 39 - 1:2, Ляказетт, 72 - 1:3

"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Беднарек, Стивенс, Воукинс (Редмонд, 67), Диалло, Армстронг, Уорд-Проуз, Уолкотт (Нлундулу, 74), Адамс, Ингз (Уоттс, 74).

"Арсенал": Лено, Холдинг, Давид Луиз, Соареш, Бельерин, Джака, Парти (Эль-Ненни, 78), Сака, Смит-Роу (Виллиан, 72), Пепе, Ляказетт.

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