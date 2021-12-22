"Арсенал" одержал яркую победу и вышел в полуфинал Кубка Лиги

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"Арсенал" одержал яркую победу и вышел в полуфинал Кубка Лиги

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Арсенал" разгромил "Сандерленд" и завоевал путевку в полуфинал.

Победу "канонирам" принесли хет-трик Эдвард Нкетиа, а также голы Николя Пепе и Чарли Патино. В составе гостей отличился Натан Броудхед.

"Арсенал" – "Сандерленд" - 5:1 (2:1)
Голы: Нкетиа, 17 - 1:0, Пепе, 27 - 2:0, Броудхед, 31 - 2:1, Нкетиа, 49 - 3:1, Нкетиа, 58 - 4:1, Патино, 90 - 5:1

"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг, Уайт (Габриэл, 73), Нуну Тавареш, Эль-Ненни, Эдегор (Мартинелли, 73), Смит-Роу (Патино, 80), Пепе, Нкетиа, Балогун (Джака, 56).

"Сандерленд": Бердж, Райт, Флэнаган, Дойл, Уинчестер, Гуч (Эванс, 78), Притчард, Эмблтон (О`Брайен, 78), Нейл, Броудхед (Хьюм, 45), Стюарт.

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