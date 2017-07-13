"Арсенал" одерживает победу в товарищеском матче, Ляказетт забивает

Сегодня в товарищеском матче лондонский "Арсенал" со счетом 2:0 обыграл австралийский "Сидней". Один из мячей в составе "канониров" забил новоиспеченный форвард команды Александр Ляказетт.

"Сидней" - "Арсенал" - 0:2

Голы: Мертезакер, 4 - 0:1, Ляказетт, 83 - 0:2.

Нереализованный пенальти: Уэлбек, 56 ("Арсенал").

"Арсенал": Чех (Мартинес, 46), Белик (Мэйтленд-Найлс, 73), Мертезакер (Джака, 72), Колашинац (Монреаль, 72), Нельсон (Нкетиа, 70), Коклен (Окслейд-Чемберлен, 70), Уиллок (Элнени, 69), Брэмолл (Мэйлен, 72), Озил (Ивоби, 68), Уолкотт (Жиру, 70), Уэлбек (Ляказетт, 68).