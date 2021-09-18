"Арсенал" одолел "Бернли", "Норвич" уступил "Уотфорду"

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"Арсенал" одолел "Бернли", "Норвич" уступил "Уотфорду"Фото: твиттер "Арсенала"

В рамках 5-го тура АПЛ "Арсенал" минимально переиграл "Бернли".

"Канониры" занимают 12-е место, имея в активе 6 очков.

"Бернли" - "Арсенал" 0:1

Гол: Эдегор, 30 - 0:1

"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Корне, 57), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 82), Барнс (Выдра, 57), Макнил.

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 78), Сака, Парти (Мэйтленд-Найлз, 75), Эдегор, Смит-Роу (Локонга, 61), Пепе, Обамеянг.


"Норвич" - "Уотфорд" 1:3

Голы: Деннис, 17 - 0:1, Пукки, 35 - 1:1, Сарр, 63 - 1:2, Сарр, 80 - 1:3

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Кабак, Уильямс, Маклин, Норманн (Кэнтуэлл, 70), Гилмор, Рашица, Пукки, Сарджент (Цолис, 70).

"Уотфорд": Фостер, Фемения (Нгакиа, 59), Кэткарт, Трост-Эконг, Роуз, Сиссоко, Клеверли (Этебо, 82), Куцка, Кинг, Деннис (Сема, 73), Сарр. 

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