"Арсенал" одолел "Ливерпуль" в матче АПЛ

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"Арсенал" одолел "Ливерпуль" в матче АПЛ

В рамках 36-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Ливерпулем".

Напомним, что мерсисайдцы ранее уже оформили чемпионство. "Канониры" благодаря победе поднялись на девятое место.

"Арсенал" - "Ливерпуль" 2:1

Голы: Мане, 20 - 0:1, Ляказетт, 32 - 1:1, Нелсон, 44 - 2:1

"Арсенал": Мартинес, Давид Луиз, Холдинг, Тирни, Соареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Нелсон (Обамеянг, 58), Пепе, Ляказетт (Уиллок, 58), Сака (Колашинац, 85).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Вейналдум (Шакири, 83), Мане, Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61).

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