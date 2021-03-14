"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона

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"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона

В рамках 28-го тура АПЛ "Арсенал" вышел победителем из дерби северного Лондона, обыграв "Тоттенхэм".

Несмотря на победу "Арсенал" так и остается на десятом месте. "Тоттенхэм" идет седьмым.

"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Ламела, 33 - 0:1, Эдегор, 44 - 1:1, Ляказетт (пен), 64 - 2:1

"Арсенал": Лено, Габриэл, Тирни, Давид Луиз, Соареш, Сака (Пепе, 46), Парти, Смит-Роу (Виллиан, 77), Джака, Эдегор, Ляказетт (Эль-Ненни, 88).

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Санчес, Доэрти, Алдервейрелд, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19), Кейн.

Удаление: Ламела (76).

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