"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона
В рамках 28-го тура АПЛ "Арсенал" вышел победителем из дерби северного Лондона, обыграв "Тоттенхэм".
Несмотря на победу "Арсенал" так и остается на десятом месте. "Тоттенхэм" идет седьмым.
"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Ламела, 33 - 0:1, Эдегор, 44 - 1:1, Ляказетт (пен), 64 - 2:1
"Арсенал": Лено, Габриэл, Тирни, Давид Луиз, Соареш, Сака (Пепе, 46), Парти, Смит-Роу (Виллиан, 77), Джака, Эдегор, Ляказетт (Эль-Ненни, 88).
"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Санчес, Доэрти, Алдервейрелд, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19), Кейн.
Удаление: Ламела (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18