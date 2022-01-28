"Арсенал" определил две альтернативы Влаховичу, который выбрал "Ювентус"
Фото инстаграм Доменика Калверт-Левина
Лондонский "Арсенал" не теряет надежд усилить атаку, несмотря на сорвавшийся трансфер нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.
22-летний серб вместо "канониров" предпочёл присоединиться к "Ювентусу", а клуб АПЛ, в свою очередь, приступил к изучению альтернативных кандидатов.
По информации журналиста Руди Галетти, на сегодняшний день в шорт-лист "Арсенала" входят Доминик Калверт-Левин ("Эвертон") и Джонатан Дэвид ("Лилль").
Рыночная стоимость англичанина оценивается в 45 миллионов евро, а канадца - в 50 миллионов.
В текущем сезоне 24-летний Калверт-Левин забил 3 мяча в 6 играх. 22-летний Дэвид отличился 16 голами в 30 матчах.
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|Команда
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|2
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|27
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18