"Арсенал" определил две альтернативы Влаховичу, который выбрал "Ювентус"

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"Арсенал" определил две альтернативы Влаховичу, который выбрал "Ювентус"

Фото инстаграм Доменика Калверт-Левина

Лондонский "Арсенал" не теряет надежд усилить атаку, несмотря на сорвавшийся трансфер нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

22-летний серб вместо "канониров" предпочёл присоединиться к "Ювентусу", а клуб АПЛ, в свою очередь, приступил к изучению альтернативных кандидатов.

По информации журналиста Руди Галетти, на сегодняшний день в шорт-лист "Арсенала" входят Доминик Калверт-Левин ("Эвертон") и Джонатан Дэвид ("Лилль").

Рыночная стоимость англичанина оценивается в 45 миллионов евро, а канадца - в 50 миллионов.

В текущем сезоне 24-летний Калверт-Левин забил 3 мяча в 6 играх. 22-летний Дэвид отличился 16 голами в 30 матчах.

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