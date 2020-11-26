"Арсенал" определил еще две трансферные цели, кроме Эриксена

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"Арсенал" определил еще две трансферные цели, кроме Эриксена

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару и "Ред Булл Зальцбург" Доминику Собослаи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям издания, английский клуб может заплатить за Собослаи 25 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Что касается Ауара, то "канониры" интересовались хавбеком прошлым летом, но трансфер не состоялся.

Также "Арсенал" интересуется полузащитником "Интера" Кристианом Эриксеном, но датчанин не является приоритетной целью клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Ауар провел за "Лион" восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 20-летнего Собослаи пять забитых мячей и девять голевых передач в 15 поединках.

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