"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов

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"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов

Фото: твиттер Невеша\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании опорного полузащитника сборной Португалии и "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, португалец является главной целью "канониров" на летнее трансферное окно, а на игрока также претендует "Барселона".

Отмечается, что цена, которую установил "Вулверхэмптон" за Невеша - равняется 60 миллионам евро.

Сообщается, что "Арсенал" хочет создать у себя в центре поля тройку из Невеша, Парти и Эдегора, а Джака может уйти в "Рому".

Также лондонский клуб хочет купить нападающего.

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