"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов
Фото: твиттер Невеша\Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании опорного полузащитника сборной Португалии и "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, сообщает издание Sky Sports.
По информации источника, португалец является главной целью "канониров" на летнее трансферное окно, а на игрока также претендует "Барселона".
Отмечается, что цена, которую установил "Вулверхэмптон" за Невеша - равняется 60 миллионам евро.
Сообщается, что "Арсенал" хочет создать у себя в центре поля тройку из Невеша, Парти и Эдегора, а Джака может уйти в "Рому".
Также лондонский клуб хочет купить нападающего.
Также не пропустите: Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Люк де Йонг хотел бы остаться в "Барселоне"
-
Клаудиньо высказался о своем будущем в "Зените"
-
"Бенфика" может подписать Умтити
-
Дибала близок к договоренности с "Интером"
-
"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов
-
Гвардиола рассказал о значимости Месси для своей карьеры
-
"Манчестер Юнайтед" определил две приоритетные цели на летнее ТО
-
Левандовски переходом в "Барселону" хочет осуществить свою мечту об игре в Ла Лиге и выиграть "Золотой мяч"
-
Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра
-
Рамос рассказал, сколько лет еще хочет играть на топ-уровне
-
"Манчестер Сити" может договориться с Гвардиолой о новом контракте
-
Экс-игрок ПСЖ считает Мбаппе лучшим в мире
-
Главные новости дня: 11 апреля
-
Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal
-
Холанд вряд ли перейдет в "Реал"
-
"Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе
-
Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги
-
"Валенсия" упустила победу в матче Ла Лиги в Мадриде
-
Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций
-
Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18