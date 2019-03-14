"Арсенал" определил главную трансферную цель на лето
"Арсенал" летом бросит большие силы на покупку вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.
Руководство "канониров" полагает, что Ундер станет долгосрочной заменой для Месута Озила и Аарона Рэмзи, который летом присоединиться к "Ювентусу".
Трансфер 21-летнего турка оценивается в 35 миллионов евро. В этом сезоне на счету Ундера 6 забитых мячей и 8 ассистов в 25 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14