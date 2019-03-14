"Арсенал" определил главную трансферную цель на лето

"Арсенал" летом бросит большие силы на покупку вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

Руководство "канониров" полагает, что Ундер станет долгосрочной заменой для Месута Озила и Аарона Рэмзи, который летом присоединиться к "Ювентусу".

Трансфер 21-летнего турка оценивается в 35 миллионов евро. В этом сезоне на счету Ундера 6 забитых мячей и 8 ассистов в 25 играх.

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