"Арсенал" определил основного кандидата на пост главного тренера
Бывший полузащитник "Арсенала" Микель Артета возглавляет шорт-лист лондонского клуба, который ищет нового главного тренера.
Руководство "канониров" склоняется к тому, чтобы доверить команду 37-летнему испанцу, который сейчас работает в штабе наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
При этом в "Арсенале" пока не пришли к единому мнению по поводу того, когда менять тренера - по ходу сезона или летом.
Напомним, что 29 ноября с поста был уволен Унаи Эмери, на временной основе командой руководит Фредди Юнгберг.
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