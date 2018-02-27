"Арсенал" определил семь кандидатов на замену Венгеру

Руководство "Арсенала" определило семь кандидатов на замену многолетнему наставнику команды Арсену Венгеру.

Как сообщает The Telegraph, в качестве преемника французского рулевого рассматриваются Леонарду Жардим ("Монако"), Йоахим Лёв (сборная Германии), Брендан Роджерс ("Селтик"), Паулу Фонсека ("Шахтёр"), Карло Анчелотти (безработный), Тьерри Анри (сборная Бельгии) и Микель Артета ("Манчестер Сити").

Напомним, что контракт Венгера с "Арсеналом" истекает летом 2019 года, но "канониры" могут уволить 68-летнего специалиста по окончании нынешнего сезона, если команда завершит его провально.

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