"Арсенал" определил шесть кандидатов на замену Артете

Лондонский "Арсенал" начал поиск нового главного тренера на случай скорого ухода с поста Микеля Артеты.

Напомним, что руководство "канониров" поставило ультиматум испанскому специалисту - ему дали пять игр на исправление ситуации.

По информации Daily Express, в список потенциальных преемников Артеты входит шесть наставников.

Так, "Арсенал" может возглавить Антонио Конте, Паулу Фонсека, Эдди Хау (все трое - безработные), Брендан Роджерс ("Лестер"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон") или Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

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