"Арсенал" определил трансферную цель на лето

Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера "Байера" Леона Бэйли, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "канониры" хотят купить 20-летнего ямайца следующим летом. Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

В этом сезоне Бэйли сыграл за "Байер" 18 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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