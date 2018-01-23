"Арсенал" определил трансферную цель на лето

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"Арсенал" определил трансферную цель на лето

Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера "Байера" Леона Бэйли, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "канониры" хотят купить 20-летнего ямайца следующим летом. Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

В этом сезоне Бэйли сыграл за "Байер" 18 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов. 

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