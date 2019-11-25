"Арсенал" определил трёх кандидатов на замену Эмери

Теги арсенал лондонунаи эмеримаурисио почеттиномассимилиано аллегримикель артета

"Арсенал" определил трёх кандидатов на замену Эмери

Лондонский "Арсенал" занимается поиском нового главного тренера на случай отставки Унаи Эмери.

По информации Daily Mail, в шорт-лист "канониров" на сегодняшний день входят Маурисио ПочеттиноМассимилиано Аллегри и Микель Артета.

Также рассматривается промежуточный вариант - назначение дуэта Фредерика Юнгберга и Стива Боулда, которые сейчас являются ассистентами Эмери.

"Арсенал" не может победить на протяжении уже шести матчей и опустился на 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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