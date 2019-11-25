"Арсенал" определил трёх кандидатов на замену Эмери

Лондонский "Арсенал" занимается поиском нового главного тренера на случай отставки Унаи Эмери.

По информации Daily Mail, в шорт-лист "канониров" на сегодняшний день входят Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри и Микель Артета.

Также рассматривается промежуточный вариант - назначение дуэта Фредерика Юнгберга и Стива Боулда, которые сейчас являются ассистентами Эмери.

"Арсенал" не может победить на протяжении уже шести матчей и опустился на 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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