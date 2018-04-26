"Арсенал" определил три альтернативных варианта Луису Энрике

Лондонский "Арсенал" определил три альтернативных варианта главному кандидату на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру Луису Энрике.

Так, по сведениям Le 10 Sport, в случае, если договориться с испанским специалистом не получится, "канониры" намерены переключить свое внимание на Патрика Виейра ("Нью-Йорк Сити"), Леонарду Жардима ("Монако") и Карло Анчелотти (без клуба).

Напомним, "Арсенал" заинтересовался защитником "Ювентуса". | soccernews.ru