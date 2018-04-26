"Арсенал" определил три альтернативных варианта Луису Энрике

Теги арсенал лондонарсен венгерлуис энрикекарло анчелоттипатрик виейралеонарду жардим

"Арсенал" определил три альтернативных варианта Луису ЭнрикеЛондонский "Арсенал" определил три альтернативных варианта главному кандидату на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру Луису Энрике.

Так, по сведениям Le 10 Sport, в случае, если договориться с испанским специалистом не получится, "канониры" намерены переключить свое внимание на Патрика Виейра ("Нью-Йорк Сити"), Леонарду Жардима ("Монако") и Карло Анчелотти (без клуба).

Напомним, "Арсенал" заинтересовался защитником "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии
ВИКТОР

усманов жмот бля

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Максим

там кронке решает, какой тебе усманов??

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