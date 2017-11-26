"Арсенал" определился, на кого потратит средства, вырученные с продажи Санчеса и Озила

Лондонский "Арсенал" определился с тем, на кого будут потрачены средства, вырученные с продажи своих форварда Алексиса Санчеса и полузащитника Месута Озила.

Так, по сведениям The Sun, в зимнее трансферное окно "канониры" планируют предпринять новую попытку подписать вингера "Монако" Тома Лемара. Ожидается, что в январе английский клуб сделает предложение, размер которого не будет превышать 100 миллионов евро, которые он был готов заплатить за перспективного француза этим летом.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против "Бернли". | soccernews.ru