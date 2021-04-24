"Арсенал" определился с альтернативой Эдегору

Фото инстаграм Юлиана Брандта

Лондонский "Арсенал" хочет усилить летом позицию атакующего полузащитника.

"Канониры" намерены выкупить у мадридского "Реала" Мартина Эдегора, но могут отказаться от его кандидатуры из-за высокой цены.

Если это произойдёт, то английский клуб вернётся к варианту с приобретением хавбека дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта.

"Арсенал" уже интересовался немцем прошлой зимой, но тогда договориться сторонам не удалось.

В текущем сезоне Брандт сыграл за "Боруссию" 40 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Не пропустите: Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ. | http://soccernews.ru