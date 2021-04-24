"Арсенал" определился с альтернативой Эдегору

Теги арсенал лондонборуссия дортмундмартин эдегорюлиан брандттрансферы

"Арсенал" определился с альтернативой Эдегору

Фото инстаграм Юлиана Брандта

Лондонский "Арсенал" хочет усилить летом позицию атакующего полузащитника.

"Канониры" намерены выкупить у мадридского "Реала" Мартина Эдегора, но могут отказаться от его кандидатуры из-за высокой цены.

Если это произойдёт, то английский клуб вернётся к варианту с приобретением хавбека дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта.

"Арсенал" уже интересовался немцем прошлой зимой, но тогда договориться сторонам не удалось.

В текущем сезоне Брандт сыграл за "Боруссию" 40 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Не пропустите: Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов