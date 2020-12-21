"Арсенал" определился с будущим Артеты

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета не покинет свой пост в ближайшее время, утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, испанский специалист пользуется доверием руководства "канониров" и даже сможет рассчитывать на усиление состава в январе.

Сообщается, что боссы "Арсенала" выделят деньги на трансферы, приоритет - креативный полузащитник.

Команда набрала 14 очков в 14 турах АПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице, до зоны вылета - 4 балла.

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