"Арсенал" определился с будущим Артеты

Теги арсенал лондонмикель артета

"Арсенал" определился с будущим Артеты Фото: Твиттер @Arsenal

Наставник "Арсенала" Микель Артета продолжит работать с командой в следующем сезоне.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, руководство "Арсенала" продолжает поддерживать испанца и уже обсуждает с ним летние трансферы.

За два тура до конца чемпионата "канониры" занимают в АПЛ девятое место, имея в активе 55 очков.

Артета возглавляет "Арсенал" с декабря 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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