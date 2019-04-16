"Арсенал" определился с будущим Дениса Суареса
"Арсенал" не будет выкупать у "Барселоны" полузащитника Дениса Суареса, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, испанский хавбек не впечатлил своей игрой тренерский штаб "канониров".
У лондонского клуба есть право приобрести летом 25-летнего футболиста за 20 миллионов евро, но с высокой долей вероятности игрок вернётся в "Барселону".
В составе "Арсенала" Суарес сыграл 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|34
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|2
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|Тоттенхэм
|33
|67
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|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
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|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
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|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
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