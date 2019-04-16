"Арсенал" определился с будущим Дениса Суареса

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"Арсенал" определился с будущим Дениса Суареса

"Арсенал" не будет выкупать у "Барселоны" полузащитника Дениса Суареса, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, испанский хавбек не впечатлил своей игрой тренерский штаб "канониров".

У лондонского клуба есть право приобрести летом 25-летнего футболиста за 20 миллионов евро, но с высокой долей вероятности игрок вернётся в "Барселону".

В составе "Арсенала" Суарес сыграл 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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