"Арсенал" определился с будущим Обамеянга

"Арсенал" не собирается расставаться с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Как сообщает Mirror, наставник "канониров" Унаи Эмери заверил футболиста, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Контракт Обамеянга с клубом действует до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету габонца 31 забитый мяч и 8 результативных передач в 51 игре.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга. | http://soccernews.ru