"Арсенал" определился с будущим Озила

Лондонский "Арсенал" принял решение по будущему в клубе полузащитника Месута Озила.

По информации ESPN, "канониры" намерены избавиться от звёздного немца уже этим летом.

"Арсенал" хочет продать 31-летнего футболиста, чтобы выручить деньги на усиление состава.

Однако сам хавбек не горит желанием менять команду и собирается отработать до конца свой контракт, истекающий через год.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов. Его рыночная стоимость - 17,5 миллиона евро.

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