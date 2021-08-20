"Арсенал" определился с будущим Торрейры

Фото твиттер Лукаса Торрейры

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра должен в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации Football London, футболисту сообщили, что на него не рассчитывает главный тренер команды Микель Артета.

Приоритет 25-летнего уругвайца - возвращение в Италию, где он ранее выступал за "Пескару" и "Сампдорию".

В июне стало известно об интересе "Краснодара" к Торрейре. Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала". | http://soccernews.ru