"Арсенал" определился с будущим Торрейры

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"Арсенал" определился с будущим Торрейры

Фото твиттер Лукаса Торрейры

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра должен в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации Football London, футболисту сообщили, что на него не рассчитывает главный тренер команды Микель Артета.

Приоритет 25-летнего уругвайца - возвращение в Италию, где он ранее выступал за "Пескару" и "Сампдорию".

В июне стало известно об интересе "Краснодара" к Торрейре. Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

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