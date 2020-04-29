"Арсенал" определился с ценой на Обамеянга

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"Арсенал" определился с ценой на Обамеянга

Лондонский "Арсенал" готов продать габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга за 34 миллиона евро, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб принял решение расстаться с футболистом, так как он отказался продлить контракт, который истекает летом 2021 года. 

Интерес к форварду проявляют "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Барселона" и "Реал".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах и забил 20 голов.

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