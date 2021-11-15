"Арсенал" определился с ценой на Пепе

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"Арсенал" определился с ценой на Пепе

Фото: инстаграм Николя Пепе/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" готов продать ивуарийского нападающего Николя Пепе, сообщает Football.London.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста порядка 30 миллионов евро. Стоит отметить, что Пепе является рекордным трансфером в истории "Арсенала". В 2019 году "канониры" заплатили за ивуарийца "Лиллю" 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Пепе провел за "Арсенал" девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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