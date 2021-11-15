"Арсенал" определился с ценой на Пепе
Фото: инстаграм Николя Пепе/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" готов продать ивуарийского нападающего Николя Пепе, сообщает Football.London.
По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста порядка 30 миллионов евро. Стоит отметить, что Пепе является рекордным трансфером в истории "Арсенала". В 2019 году "канониры" заплатили за ивуарийца "Лиллю" 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Пепе провел за "Арсенал" девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18