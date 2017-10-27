"Арсенал" определился с ценой на Санчеса

Лондонский "Арсенал" определился с ценой на своего ведущего форварда Алексиса Санчеса, информирует The Sun.

По сведениям издания, "канониры" смирились с потерей 28-летнего чилийца, поэтому они не будут ждать следующего лета, когда у футболиста истечет контракт с клубом, а выставят его на трансфер уже в зимнее трансферное окно. Продать нападающего "Арсенал" рассчитывает не менее чем за 34 миллиона евро.

Напомним, Венгер может покинуть "Арсенал" в конце сезона. | soccernews.ru