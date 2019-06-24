"Арсенал" определился с главной трансферной целью на лето

Лондонский "Арсенал" намерен усилить атаку этим летом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, главной целью "канониров" на текущее трансферное окно является вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа.

За 26-летнего ивуарийца "Арсеналу" придётся заплатить более 60 миллионов евро.

Конкуренцию столичному клубу готовы составить "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Стоит отметить, что Заа может отказать "Арсеналу", поскольку хочет играть в команде, участвующей в Лиге Чемпионов.

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