"Арсенал" определился с главным кандидатом на пост главного тренера

Теги вулверхэмптонарсенал лондоннуну эшпириту сантужорже мендеш

"Арсенал" определился с главным кандидатом на пост главного тренера

Лондонский "Арсенал" выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера команды.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "канониры" решили пригласить наставника "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

Сообщается, что столичный клуб уже ведёт переговоры с агентом португальского специалиста Жорже Мендешем.

Если Нуну примет приглашение "Арсенала", то станет преемником уволенного накануне Унаи Эмери. А пока командой на временной основе руководит Фредди Юнгберг.

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