"Арсенал" определился с главным кандидатом на замену Венгеру

Теги арсенал лондонарсен венгерлуис энрике

"Арсенал" определился с главным кандидатом на замену ВенгеруРуководство лондонского "Арсенала" определилось с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Арсену Венгеру.

Так, по сведениям The Telegraph, "канониры" рассчитывают сделать преемником французского специалиста ныне безработного Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона". Соглашение с испанцем в "Арсенале" рассчитывают подписать либо ближайшим летом, если Венгер решит уйти в отставку, либо уже по окончанию сезона 2018/2019, когда у него истечет срок действия контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что заменить Венгера может бывший игрок "Арсенала". | soccernews.ru

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