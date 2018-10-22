"Арсенал" определился с кандидатом на усиление обороны

Защитник "Гамбурга" Дэвид Бейтс может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, в зимнее трансферное окно 22-летнего шотландца попытается заполучить лондонский "Арсенал". Отмечается, что представители "канониров" уже посещали игры "Гамбурга", где наблюдали за игрой футболиста.

Ориентировочная стоимость сделки составляет один миллион евро.

В этом сезоне Бейтс провел 8 матчей в Бундеслиге.

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