Тульский "Арсенал" определился с новым главным тренером, который сменит на этом посту ушедшего Миодрага Божовича.

Как сообщают российские СМИ, скорее всего, "канониров" возглавит экс-наставник "Ахмата" Рашид Рахимов.

Отмечается, что 53-летний специалист является фаворитом на эту должность, однако есть и альтернативные варианты, в частности, рулевой "Енисея" Дмитрий Аленичев. | http://soccernews.ru