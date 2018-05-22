"Арсенал" определился с новым главным тренером

1 Теги арсенал туларашид рахимовмиодраг божовичдмитрий аленичев

"Арсенал" определился с новым главным тренером

Тульский "Арсенал" определился с новым главным тренером, который сменит на этом посту ушедшего Миодрага Божовича.

Как сообщают российские СМИ, скорее всего, "канониров" возглавит экс-наставник "Ахмата" Рашид Рахимов.

Отмечается, что 53-летний специалист является фаворитом на эту должность, однако есть и альтернативные варианты, в частности, рулевой "Енисея" Дмитрий Аленичев. | http://soccernews.ru

комментарии
Анатолий НЗ

И это правильно!Такие тренеры должны быть востребованы.

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