"Арсенал" определился с предпочтительным кандидатом на замену Венгеру

Лондонский "Арсенал" определился с предпочтительным кандидатом на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру.

Так, по информации ESPN, руководство "канониров" хочет, чтобы новым наставником команды стал Йоахим Лев, в настоящее время работающий со сборной Германии. Другими претендентами на замену Венгеру в клубе определили Леонарду Жардима ("Монако") и Брендана Роджерса ("Селтик").

Напомним, в "Арсенале" наметились серьезные проблемы. | soccernews.ru