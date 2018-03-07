"Арсенал" определился с предпочтительным кандидатом на замену Венгеру

Теги арсенал лондонарсен венгерйоахим лёвлеонарду жардимбрендан роджерс

"Арсенал" определился с предпочтительным кандидатом на замену ВенгеруЛондонский "Арсенал" определился с предпочтительным кандидатом на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру.

Так, по информации ESPN, руководство "канониров" хочет, чтобы новым наставником команды стал Йоахим Лев, в настоящее время работающий со сборной Германии. Другими претендентами на замену Венгеру в клубе определили Леонарду Жардима ("Монако") и Брендана Роджерса ("Селтик").

Напомним, в "Арсенале" наметились серьезные проблемы. | soccernews.ru

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