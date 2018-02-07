"Арсенал" определился с преемником Венгера

Теги арсенал лондоннаполимаурицио сарриарсен венгер

"Арсенал" определился с преемником ВенгераЛондонский "Арсенал" определился с преемником своего главного тренера Арсена Венгера, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, следующим летом новым наставником "канониров" станет Маурицио Сарри, ныне работающий с итальянским "Наполи". Выбор руководство английского гранда пал на 59-летнего специалиста ввиду его успешной работы с "партенопейцами".

Напомним, Обамеянг рассказал, что заставило его перейти в "Арсенал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов