"Арсенал" определился с преемником Венгера

Лондонский "Арсенал" определился с преемником своего главного тренера Арсена Венгера, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, следующим летом новым наставником "канониров" станет Маурицио Сарри, ныне работающий с итальянским "Наполи". Выбор руководство английского гранда пал на 59-летнего специалиста ввиду его успешной работы с "партенопейцами".

Напомним, Обамеянг рассказал, что заставило его перейти в "Арсенал". | soccernews.ru