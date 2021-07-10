"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью

Фото: инстаграм Мэддисона

Хавбек "Лестера" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает TheAFCBell, 24-летний англичанин является приоритетной целью "канониров".

Ожидается, что игроку предложат контракт на четыре года с повышением зарплаты в два раза по сравнению с нынешней. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Мэддисона 11 голов и 7 ассистов в 42 матчах.

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