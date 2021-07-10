"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью

Теги арсенал лондонлестер ситиджеймс мэддисонтрансферы

"Арсенал" определился с приоритетной трансферной цельюФото: инстаграм Мэддисона

Хавбек "Лестера" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает TheAFCBell, 24-летний англичанин является приоритетной целью "канониров".

Ожидается, что игроку предложат контракт на четыре года с повышением зарплаты в два раза по сравнению с нынешней. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Мэддисона 11 голов и 7 ассистов в 42 матчах.

Читайте также: "Арсенал" купил защитника "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси

ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов