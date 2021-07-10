"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью
Фото: инстаграм Мэддисона
Хавбек "Лестера" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов "Арсенала".
Как сообщает TheAFCBell, 24-летний англичанин является приоритетной целью "канониров".
Ожидается, что игроку предложат контракт на четыре года с повышением зарплаты в два раза по сравнению с нынешней. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Мэддисона 11 голов и 7 ассистов в 42 матчах.
Читайте также: "Арсенал" купил защитника "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Агент Масиаса объяснил, почему игрок отказал "Краснодару" и ЦСКА
-
Футболисты сборной Нидерландов не будут участвовать в выборе нового тренера
-
Шкурин спас киевское "Динамо" от поражения в товарищеском матче
-
1
ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси
-
"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью
-
Сафонов избежал серьезного повреждения
-
"Спартак" убрал профиль Урунова с официального сайта
-
1
Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать Месси
-
"Торино" интересуется защитником сборной Украины
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим ван де Бека
-
Королева Великобритании Елизавета II написала письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020
-
Черчесов оценил выступления Украины, Чехии и Венгрии на Евро-2020
-
Агент Пьянича предложил услуги игрока двум клубам Серии А
-
Марсело высказался о своем назначении капитаном "Реала"
-
1
Мориба думает, что "Барселона" хочет его продать ради контракта с Месси
-
Фанаты "Интера" поддержали Эриксена
-
Агент Хакими рассказал о мечте своего клиента
-
Трансфер Влашича в "Милан" на грани срыва
-
"Барселона" подписала Агуэро для подмены Фати
-
Черчесов порассуждал о перспективах сборной России после своей отставки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18