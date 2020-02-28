"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

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"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Лондонский "Арсенал" во время летнего трансферного окна намерен усилить линию полузащиты.

По информации Goal.com, главной целью "канониров" на ближайшее межсезонье стало подписание хавбека "Атлетико" Томаса Партея.

"Арсенал" может выкупить ганца за 50 миллионов евро - такова сумма отступных прописана в контракте игрока.

Впрочем, сам Партей пока не собирается уходить из "Атлетико" и готов заключить с "матрасниками" новое соглашение.

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