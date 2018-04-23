"Арсенал" определился с приоритетным кандидатом на замену Венгеру

Теги арсенал лондонарсен венгерлуис энрике

"Арсенал" определился с приоритетным кандидатом на замену ВенгеруЛондонский "Арсенал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру, который покинет клуб по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Telefoot, фаворитом в борьбе за пост нового наставника "канониров" является ныне безработный Луис Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона". Однако главным препятствием на пути переезда 47-летнего специалиста на "Эмирайтс" называются его высокие требования по зарплате.

Напомним, "Арсенал" присматривается к кандидатуре Лева. | soccernews.ru

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