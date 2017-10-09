"Арсенал" определился с размером первого предложения по Мартиалю

Лондонский "Арсенал" определился с размером первого предложения по вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю.

Так, по сведениям fichajes.com, за 21-летнего футболиста "канониры" планируют предложить "красным дьяволам" 35 миллионов евро. Учитывая же, что в 2015-м году француз обошелся "Юнайтед" в 60 миллионов евро, вполне очевидно, что на этот запрос самый титулованный клуб Англии ответит отказом.

Напомним, "Арсенал" потерял Мустафи. | soccernews.ru