"Арсенал" определился с размером предложения по Гримальдо

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"Арсенал" определился с размером предложения по Гримальдо

"Арсенал" всерьез нацелился на защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо.

По сведениям A Bola, "канониры" оценили 23-летнего воспитанника "Барселоны" в 35 миллионов евро. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Отмечается, что скауты лондонского клуба следили за игрой Гримальдо во время вчерашнего матча "Бенфики" против "Насьонала" (10:0).

В нынешнем сезоне на счету Гримальдо 6 забитых мячей и 5 результативных передач в 35 играх.

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