"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано

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"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано

Лондонский "Арсенал" собирается приобрести у "РБ Лейпциг" защитника Дайота Упамекано, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, за французского центрбека "канониры" готовы заплатить 60 миллионов евро.

Напомним, что в услугах 21-летнего футболиста также заинтересованы "Ливерпуль", "Барселона" и "Милан".

В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 29 матчей и сделал 1 ассист.

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