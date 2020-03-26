"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано

Лондонский "Арсенал" собирается приобрести у "РБ Лейпциг" защитника Дайота Упамекано, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, за французского центрбека "канониры" готовы заплатить 60 миллионов евро.

Напомним, что в услугах 21-летнего футболиста также заинтересованы "Ливерпуль", "Барселона" и "Милан".

В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 29 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Арсенал" все еще расплачивается с Эмери. | http://soccernews.ru